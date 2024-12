Homem é assassinado a tiros na Orla de Macapá após desentendimento

Crime ocorreu em plena luz do dia, no Bairro Perpétuo Socorro; autor ainda não foi localizado

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 42 anos foi assassinado a tiros após um desentendimento ocorrido horas antes com o suposto autor do crime. O homicídio aconteceu no início da tarde deste domingo (14), em plena luz do dia, em um trecho movimentado da Orla do Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

A vítima, identificada como Josafá Dias Carvalho, foi atingida por três disparos à queima-roupa. O suspeito, conhecido apenas como Kleiton, fugiu do local em uma motocicleta e, até o momento, não foi localizado.

De acordo com as investigações preliminares da polícia, Josafá teria saído do Bairro do Laguinho após ser ameaçado por Kleiton, que, na ocasião, estaria portando uma faca. Horas depois, o desentendimento culminou no assassinato.

O tiroteio chamou a atenção de diversas pessoas que estavam em restaurantes próximos ao local do crime. A região foi rapidamente cercada por policiais militares da Força Tática e do 6º Batalhão, mas o autor dos disparos já havia fugido.

A motivação para o homicídio ainda não foi esclarecida. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios de Macapá.