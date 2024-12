Macapaense antecipa compras de fim de ano e movimenta o comércio

Mesmo com o movimento intenso antes do previsto, lojistas acreditam em mais aquecimento nas vendas após o dia 15.

Compartilhamentos

Por ALLAN VALENTE

Com a proximidade das festas de fim de ano, consumidores têm lotado as lojas de Macapá, antecipando a compra de presentes e itens decorativos para as festas de Natal.

Os comerciantes atribuem o aumento no fluxo de vendas ao pagamento adiantado da segunda metade do 13º salário, iniciado nesta semana, o que gerou uma demanda acima do esperado. Outro fator destacado é a intenção dos consumidores de evitar tumultos e agitações características dos últimos dias e horas antes da noite de Natal.

Mesmo com o movimento intenso antes do previsto em relação aos outros anos, lojistas acreditam em mais aquecimento nas vendas depois do dia 15 de dezembro.

Ulysses Teixeira, gerente de uma grande loja de roupas e calçados do Centro, localizada na Rua Padre Júlio, está otimista.

“A tendência aqui na loja é aumentar ainda mais as vendas porque estamos em boa fase. Há bastante produtos em todas as nossas unidades, equipe treinada e motivada. Isso faz com que o cliente venha, compre e volte. Dezembro é o melhor mês para todo tipo de negócio”.

No shopping do Centro o cenário também é de expectativa positiva. Talita Teixeira, líder de uma franquia nacional de moda instalada no shopping, ressalta que o movimento já começou a melhorar desde o início de dezembro.

“As vendas, realmente, estão bem agressivas, o público está vindo mais para a loja. Sentimos que desde o início do mês o povo estava mesmo comprometido em vir comprar nossos produtos, esperamos que cresça ao máximo nossa venda atendendo nossas expectativas. Até agora só vendemos 50% do produto, desde a Black Friday, o movimento não parou, como pode-se ver agora. Vamos vender mais até o dia 15 os outros 50%” diz otimista”.

A gerente Celina Perdigão avalia o crescimento deste ano em relação aos períodos anteriores, especialmente em comparação ao período da pandemia:

“Hoje vejo o movimento com gosto e alívio, porque as pessoas voltaram a transitar nas lojas, comprando e escolhendo produtos com mais intensidade”.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amapá (Fecomércio-AP) realizou uma pesquisa entre 11 e 28 de novembro de 2024, que apontou que 80% dos consumidores amapaenses pretendem fazer compras neste Natal repetindo o índice do ano passado e reforçando novos hábitos de consumo.

Vestuário, brinquedos, calçados, perfumaria e lembrancinhas estão entre os itens mais procurados. Além disso, festas e confraternizações também impulsionam o setor alimentício, gerando uma estimativa de R$ 39 milhões em impacto econômico.

Beatriz Cardoso de Azevedo, gerente executiva do instituto de pesquisa da Fecomércio-AP, destacou:

“Ano passado, o percentual de 80% foi o mesmo, mas com uma diferença marcante no ticket médio. Este ano, a pesquisa mostrou que 75% dos consumidores pretendem comprar até três presentes, elevando o ticket médio para R$ 160, um aumento de mais de 50% em relação ao ano anterior, quando o valor era de R$ 105”.

O cenário é de otimismo para o comércio local, que se prepara para atender ao crescimento da demanda e encerrar o ano com saldo positivo.