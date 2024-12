Morre o jornalista, escritor e pesquisador Edgar Rodrigues

Nos tempos de Jornal do Dia. Aos 69 anos, ele teve complicações decorrentes de uma cirurgia cardíaca

Por SELES NAFES

Faleceu na madrugada deste domingo (1º) o jornalista, escritor e pesquisador Edgar de Paula Rodrigues, aos 69 anos. Ele estava internado no Hospital São Camilo, em Macapá, onde se recuperava de uma cirurgia cardíaca realizada no último dia 21 de novembro.

Edgar integrou a equipe do extinto Jornal do Dia por mais de uma década, nos anos 1990, atuando como editor ao lado de Tangara Soares, que também faleceu em decorrência de complicações cardíacas há cerca de três anos. No JD, ele editava textos e assinava a coluna “O Dia na História”.

Natural de Calçoene, Edgar era amplamente conhecido pelo trabalho como pesquisador da história e escritor. Em 2022, foi eleito para ocupar a Cadeira 26 da Academia Amapaense de Letras.

Entre 1978 e 1997, publicou três livros, entre eles o romance Niranaê. Além disso, em 2007, foi coautor, ao lado de Nilson Montoril, de um documentário sobre o Ministério Público do Amapá. Edgar assinou mais de 500 reportagens e centenas de artigos sobre a história do Amapá. Acumulava um vasto acervo com mais de 40 mil registros históricos sobre o Amapá e a Amazônia, incluindo textos e imagens.

Ele era divorciado e deixa três filhos. Na vida pessoal, enfrentava dificuldades financeiras e com a saúde. Em 2017, quase perdeu a visão de um dos lados. O Portal SN chegou a fazer uma reportagem, a pedido dele, mostrando a luta de Edgar para conseguir reunir dinheiro para bancar a operação de um dos olhos. No final, conseguiu ser atendido pelo SUS.

O falecimento ocorreu por volta das 2h30. Antes, familiares fizeram uma campanha nas redes sociais para doação de sangue. Depois houve um pedido de orações quando o estado clínico dele piorou.

O velório está sendo realizado na Funerária Santa Ana, localizada na Avenida Mendonça Furtado, no bairro Santa Rita.