Reeleito, Bruno Mineiro é diplomado: ‘vitória de quem acredita no trabalho’

Por SELES NAFES

O prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (União), foi diplomado na noite de ontem (11) pela Justiça Eleitoral do Amapá, em cerimônia realizada na Igreja Assembleia de Deus. Reeleito com expressivos 72% dos votos, Mineiro destacou a confiança da população e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do município. Na mesma ocasião, também foram diplomados o vice-prefeito Javã Castanho e os nove vereadores eleitos para o mandato de 2025 a 2028.

Com 6.733 votos de um total de 11.600 eleitores, Bruno Mineiro conquistou a reeleição numa campanha que procurou ressaltar o trabalho realizado nos últimos quatro anos.

“Hoje, não é só uma vitória minha, mas de cada cidadão de Tartarugalzinho que acredita na força do trabalho e no poder da união. Ser reconduzido a esse cargo pelo voto e pela confiança de todos é uma honra que carrego com humildade e gratidão”, declarou Mineiro. Ele também renovou seu compromisso de “trabalhar ainda mais pelo desenvolvimento do nosso município”.

Tartarugalzinho fica a 222 km de Macapá, e possui 15.212 habitantes. A economia é baseada no funcionalismo público, agricultura de subsistência e turismo ecológico, além da criação de gado e pesca artesanal.

A diplomação foi conduzida pelo juiz eleitoral Heraldo Costa e contou com a presença do presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), desembargador Carmo Antônio de Souza, além de autoridades locais como a primeia-dama Liliane Abreu (PV) e representantes da comunidade. O evento marcou o encerramento do processo eleitoral de 2024, validando os mandatos do Executivo e Legislativo do município.

“Essa sessão coroa o final do processo eleitoral, quando diplomamos os eleitos e suplentes das eleições 2024. Mostramos à população que estamos concluindo o processo com transparência”, afirmou o juiz Heraldo Costa.