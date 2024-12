Tartarugalzinho mantém tradição e entrega 2 mil cestas de Natal

Programa de combate à fome beneficia apenas famílias inscritas no CadÚnico

Da REDAÇÃO

Em uma iniciativa já consolidada como tradição, a Prefeitura de Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá, realizou a entrega de 2 mil cestas natalinas para famílias cadastradas no CadÚnico.

A ação, parte da gestão do prefeito Bruno Mineiro (UB), tem como foco principal garantir segurança alimentar e proporcionar um Natal mais digno para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Acreditamos que o Natal representa união e solidariedade. Com essa iniciativa, reafirmamos nosso compromisso com a população, garantindo que todas as famílias possam celebrar essa data com dignidade e alegria,” declarou o prefeito Bruno Mineiro ao comentar a importância da ação.

A distribuição foi planejada com cuidado, atendendo critérios de segurança e logística para evitar aglomerações. Todas as famílias beneficiadas foram previamente cadastradas, assegurando que a entrega fosse eficiente e organizada.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Tartarugalzinho com a inclusão social e a qualidade de vida de seus cidadãos.

“Essa é uma forma de demonstrarmos solidariedade e apoio àqueles que mais precisam, especialmente em uma data tão simbólica como o Natal,” concluiu o prefeito.