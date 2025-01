Ao lado de atletas, Clécio acompanha início da reconstrução do Paulo Conrado

Espaço esportivo passará por reconstrução completa, com fachada moderna, arquibancada com o dobro da capacidade atual e quadra de medidas oficiais

Acompanhado de familiares de Paulo Conrado, atletas e técnicos, o governador do Amapá, Clécio Luís, acompanhou a demolição das antigas estruturas do Centro Didático Estadual Ginásio Paulo Conrado Bezerra, localizado no Centro de Macapá.

Com mais de 70 anos de história e sem atividades há 8 anos, o ginásio passará por uma reconstrução completa que iniciou na quinta-feira (23) e que promete modernizar o espaço esportivo. Durante a visita à obra, o governador destacou a importância do projeto para o esporte amapaense.

“Foram gerações de desportistas que passaram por esse ginásio. A reconstrução do Paulo Conrado será um grande avanço para o esporte em nosso estado. Além disso, temos planos de revitalizar o Ginásio Avertino Ramos e a piscina olímpica. Vamos lançar ainda este ano um cronograma de obras para ampliar e modernizar os espaços esportivos de Macapá, oferecendo mais opções e qualidade para nossos jovens e atletas”, enfatizou Clécio Luís.

A obra contará com recursos do Tesouro Estadual e projeto elaborado por um ex-aluno do ginásio, contratado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinf). O novo ginásio terá uma fachada moderna, arquibancada com o dobro da capacidade atual e uma quadra de medidas oficiais, permitindo a realização de competições nacionais. A licitação para a construção será realizada em fevereiro.

O secretário de Infraestrutura, David Covre, explicou que a estrutura atual do ginásio foi condenada pelo Corpo de Bombeiros, o que motivou a decisão pela reconstrução.

“Vamos garantir um espaço mais seguro, moderno e acessível, em conformidade com as exigências atuais do esporte”, comentou o secretário.

O Ginásio Paulo Conrado, um dos mais antigos de Macapá, é referência para a prática de esportes coletivos e, historicamente, foi um ponto de formação de atletas no Amapá. A previsão é que as obras de reconstrução durem cerca de 8 meses.

Paulo Conrado Bezerra, filho do homenageado e ex-atleta, acompanhou a visita e celebrou o anúncio.

“Este ginásio foi um lugar de transformação para muitos jovens atletas. Ver sua reconstrução é um sonho realizado. Com a modernização, muitos novos talentos serão descobertos e terão oportunidades como eu tive”, comemorou Paulo Conrado.