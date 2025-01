Bandido que matou aluno do AVT em praça durante roubo de bike é condenado

João Vitor com a bibicleta que seria roubada; Criminoso foi condenado a 33 anos de prisão

Por SELES NAFES

O criminoso que matou um aluno da Escola Alexandre Vaz Tavares, no bairro do Trem, em Macapá, foi condenado nesta sexta-feira (10) a 33 anos de prisão em regime fechado. O caso de enorme repercussão ocorreu em setembro do ano passado, na Praça Nossa Senhora da Conceição.

No início da tarde do dia 9 de setembro de 2024, João Vitor da Silva Monteiro conversava com duas amigas na praça, após o término da aula. Os estudantes foram abordados por Ailton Carvalho Sena, que exigiu celulares e a bicicleta do adolescente.

De acordo com o processo, quando João Vitor tentou segurar a bike, o bandido o atingiu com duas facadas no peito. Um vídeo do menino sendo socorrido na praça viralizou, e a caçada ao criminoso ganhou repercussão em todo o Estado. Outro vídeo divulgado pela polícia mostrou o bandido fugindo na bicicleta do estudante, que morreu antes de passar pela cirurgia no Hospital de Emergência.

Ailton foi preso pela Polícia Militar, depois de um intenso cerco policial no bairro do Perpétuo Socorro, onde ele foi localizado em uma área de mata após perseguição a pé. Durante a apresentação, ele disse estar arrependido.

Trâmite rápido

O processo tramitou rapidamente na justiça. No julgamento desta sexta-feira, ele foi reconhecido por testemunhas e vítimas, e confessou o crime.

“Estavam na audiência todas as testemunhas e vítimas. Além da bicicleta, ele roubou dois celulares das vítimas, que foram uníssonas em reconhecer ele”, comentou a advogada Dirce Bordalo, que atuou na assistência de acusação.

“Ele disse que não viu quando deu a facada, que teria sido num reflexo quando o menino segurou a bicicleta, mas acredito que ele foi instruído para dizer isso. Apesar de dizer que não teve a intenção de ferir a criança, deixei claro que ele fugiu sem prestar socorro, caracterizando o latrocínio”, acrescentou.

Além de ser condenado a 33 anos, o juiz Diego Araújo arbitrou o pagamento de R$ 100 mil por danos morais à família, valor que Dirce Bordalo admitiu ser difícil de um dia os familiares receberem, já que o criminoso também é pobre.

Ailton já tem uma condenação por receptação, e responde a outro processo por organização criminosa, por ter sido identificado como membro de facção. Ele está preso desde a época do crime, e ainda poderá recorrer ao Tribunal de Justiça.