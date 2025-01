Comunidade lota e ora em bingo feito por pai que quer doar rim para salvar a filha

A população do Bairro Nova Esperança se mobilizou e atraiu solidários de outros bairros.

Por RODRIGO DIAS

“Já deu certo”. Assim define Gabriel Sampaio, pai que realizou um bingo beneficente com o objetivo de arrecadar fundos necessários para doar um rim à filha, Gabriele dos Santos, de 17 anos. A menina que sofre de síndrome nefrótica crônica e precisa urgentemente de um transplante.

Na semana passada, o portal SN relatou a história da família e sua luta para arrecadar recursos para o procedimento, que será realizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

No domingo (12), a população do Bairro Nova Esperança se mobilizou e atraiu solidários de outros bairros e até de Santana, que compareceram à Avenida Luiz Pires da Costa.

Diversos DJs, cantores e grupos se apresentaram gratuitamente. O evento contou com inúmeras rodadas de bingo, com prêmios doados por colaboradores, além de comidas e bebidas que tiveram suas vendas esgotadas.

Durante os leilões, algumas pessoas compraram prêmios apenas para doar o valor arrecadado. Magna Teixeira foi uma delas.

“Já sofri muito no passado, e hoje, como tenho uma vida estabilizada, gosto de ajudar quem precisa. Soube da história através do meu amigo Marlon, que aluga mesas comigo. Doamos jogos de mesas aqui, não para aparecer, mas de coração, por amor ao próximo. Me coloco no lugar das pessoas, pois poderia ser um de meus filhos”, disse Magna.

Um dos momentos mais emocionantes foi quando um dos apresentadores interrompeu a programação para uma reflexão e oração pela saúde de Gabriele, que não conteve as lágrimas.

“O sentimento é de gratidão. Estou muito feliz porque deu tudo certo. Como sempre digo, Deus comanda a minha vida, Deus comanda tudo. Nunca vou cansar de dizer que é Ele em todos os momentos da minha vida. Obrigada a todos”, agradeceu a jovem.

Gabriel, o pai de Gabriele, também demonstrou imensa felicidade e gratidão pela adesão da comunidade.

“Glória a Deus, meu irmão. Deus seja louvado. Toda honra e toda glória a Ele. Fico sem palavras. Sei que a estrada é longa e ainda temos muito pela frente, mas o Pai do Céu está no comando de tudo. Minha gratidão é indescritível por tudo que a Coreia [área específica do bairro], o Nova Esperança todo, os amigos e todos que estiveram aqui fizeram. Sem exceção, todos que se prontificaram a ajudar estão comigo nesta corrente de fé e luta. Tenho fé em Deus que já deu certo”, declarou emocionado.

Gabriele continuará o tratamento nas próximas semanas e, em seguida, viajará para o sul do país. Lá, a família saberá se Gabriel poderá ser o doador do rim para a filha. O valor arrecadado será utilizado para a viagem e para a manutenção da família fora do estado.

Quem desejar ajudar pode entrar em contato com a mãe de Gabriele pelo telefone (96) 98142-9361 (ligacão/WhatsApp). Para doações via transferência bancária, a chave Pix é [email protected], em nome de Marta Suellem Lobato dos Santos (mãe de Gabriele).