Condenado por assassinato de ex-Bope morre em confronto com policiais de trânsito

Confronto ocorreu entre o criminoso e uma equipe do BPTran no Miracema

Por LEONARDO MELO

Um homem condenado pelo assassinato de um ex-integrante do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Amapá foi morto na tarde desta quarta-feira (15) durante uma troca de tiros com policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran). A ação ocorreu no conjunto habitacional Miracema, na zona norte de Macapá.

Thellisson Coelho Barbosa, de 35 anos, conhecido como “Piu”, cumpria pena em regime semiaberto pelo latrocínio do policial militar Paulo César Medeiros, o “PC”. O ex-Bope foi executado com 13 tiros em outubro de 2010, aos 41 anos, em um caso que chocou o estado.

Confronto fatal

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe do BPTran realizava patrulhamento no conjunto Miracema quando recebeu a informação de um morador que o detento estaria armado dentro do apartamento. Os policiais foram até o local e teriam sido recebidos a tiros. No revide, ele foi atingido e morto.

Relembre o caso PC

Paulo César Medeiros, conhecido como “PC”, era ex-integrante do Bope e, na época de sua morte, trabalhava como taxista. Ele foi executado na madrugada de 20 de outubro de 2010, no bairro Cuba de Asfalto, zona sul de Macapá.

O crime ocorreu no final da Avenida 13 de Setembro, onde PC foi atingido por 13 disparos. Segundo investigações da época, ele teria recebido os primeiros tiros dentro do carro, um Corsa Sedan, que foi encontrado na manhã seguinte em um balneário no bairro Zerão.

A perícia apontou sinais de luta e tentativa de defesa por parte do policial. A investigação considerou inicialmente a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte), mas não descartou a possibilidade de vingança.

Thellisson Barbosa foi apontado como um dos participantes do crime e condenado a 25 anos depois por sua participação no latrocínio. Ele já estava no regime semiaberto.