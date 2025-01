“Nunca será no Pix pessoal ou em dinheiro”, alerta gerente da Equatorial sobre cobranças de contas de luz e água

Nenhum funcionário ou terceirizado da CEA e CSA estão autorizados a receber pagamentos em dinheiro vivo ou via Pix pessoal

Por RODRIGO DIAS

Após o indiciamento de um ex-funcionário terceirizado da Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) pelo crime de estelionato, o Grupo Equatorial reforça orientações para evitar que novos clientes sejam vítimas de golpes em pagamentos na conta de água, como também na conta de luz.

De acordo com a Polícia Civil, o ex-colaborador que atuava como agente de campo cobrou indevidamente mais de R$ 1,5 mil de quatro clientes, alegando regularizar débitos de água, mas não repassou os valores à CSA. Como resultado, as vítimas enfrentaram cobranças duplicadas. O suspeito foi preso e a concessionária atuou para ressarcir os valores às vítimas.

O pagamento pode ser feito numa maquineta do agente, no cartão de débito ou crédito, ou via boleto. Fotos: Rodrigo DiasO Grupo Equatorial esclarece que, em casos de negociações de contas de água e luz realizadas nas residências dos consumidores, nenhum funcionário ou terceirizado está autorizado a receber pagamentos em dinheiro vivo ou via Pix pessoal.

“É um alerta importante. Tudo é feito no sistema da Equatorial. O pagamento pode ser feito numa maquineta do agente, no cartão de débito ou crédito, ou via boleto. O negociador pergunta se o cliente prefere receber o boleto por e-mail ou WhatsApp. Há várias modalidades e facilidades, mas nunca será no Pix pessoal ou em dinheiro vivo”, explicou Wellington Caldas, gerente de gestão comercial do Grupo Equatorial no Amapá.

O serviço de negociação de débitos é realizado exclusivamente por agentes treinados e autorizados. Eles visitam as residências para flexibilizar os pagamentos e evitar deslocamentos até as agências ou filas.

“A negociação em campo ocorre quando um agente comercial, uniformizado e com crachá, visita unidades com três ou mais faturas atrasadas. Ele apresenta a dívida e negocia conforme a condição do cliente”, destacou o porta-voz.

Orientações para evitar golpes

O Grupo Equatorial recomenda que os clientes CEA e CSA:

• Não forneçam informações pessoais ou realizem pagamentos a desconhecidos.

• Verifiquem a identidade dos agentes negociadores antes de qualquer transação.

• Utilizem apenas os canais oficiais da CEA e CSA para pagamentos ou negociações.

Se houver suspeita de golpe, a orientação é entrar em contato imediatamente com a Polícia, pelo telefone 190.

Dúvidas, reclamações ou sugestões podem ser direcionadas à Central de Atendimento da CEA, pelo número 0800 096 0196, Central de Atendimento da CSA, pelo número 0800 086 0116, com atendimento gratuito e disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.