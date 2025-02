Atual campeã do Acesso, Império da Zona Norte canta ‘um conto de amor na passarela da folia’

Escola abre o Grupo Especial na sexta (28), contando a história de amor, superação e alegria.

Da REDAÇÃO

A Império da Zona Norte será a terceira a entrar na Avenida Ivaldo Veras na primeira noite de desfiles do Carnaval do Meio do Mundo 2025. O horário previsto para a apresentação da escola é das 0h10 às 1h30, no Sambódromo de Macapá.

Com 37 carnavais na história, a agremiação traz este ano o enredo “Isaac e sua Alegria: um conto de amor na passarela da folia”, que celebra o amor, a superação e o legado deixado por um casal que, mesmo enfrentando as adversidades, transformou suas vidas em um símbolo de união para a comunidade.

O Carnaval no Meio do Mundo é promovido pela Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), em parceria com o Governo do Amapá e o senador Davi Alcolumbre, que alocou recursos – R$ 7,5 milhões para a realização da festa popular e de fomento à economia.

Ficha técnica do enredo

“Isaac e sua Alegria: um conto de amor na passarela da folia”

Presidente: Imperador Willian Mattos.

Composição: Adlan do Laguinho, Aureliano Neck, Davison Jaime e Tiago Lobato.

Samba e letra

É, que maravilha voltar…

E contar uma história de amor.

Eternizar a saga de coragem…

Nos olhos da Alegria refletem Isaac.

No meio do mundo acende a chama…

Na cidade de Macapá.

Sangue marroquino conduz esperança…

Dos sonhos de quem não deixou de lutar.

Encontro emocionante numa noite enluarada…

Um jovem corteja a dama e com ela se casa.

Nessa noite de magia, minha águia Imperial…

Vai brilhar na avenida num retorno triunfal.

E mostrar pra essa gente o poder que tem a fé…

Deus ajuda quem trabalha e sempre mantém de pé.

Nasceu a mais bela união…

Versada na pura paixão…

E no sonho da prosperidade.

Verdade! Quem acredita sempre alcança…

Na força da perseverança…

Em busca da felicidade.

A Casa cresceu, conquistou o apogeu…

Onze sementes o amor floresceu.

Levando nas veias um grande legado…

Isaac se foi, mas foi eternizado. (Refrão 2X)

É chama que arde no peito…

Serei “Império” na vida e na morte.

Não leve a mal, esse é meu jeito…

Eu tenho orgulho de ser Zona Norte.

Ordem dos desfiles

Sexta-feira, 28

1ª – 21h às 22h: Associação Cultural Embaixada de Samba Cidade de Macapá (Grupo de Acesso);

2ª – 22h35 às 23h55: Associação Recreativa Império de Samba Solidariedade (Grupo de Acesso);

3ª – 00h10 à 1h30: Escola de Samba Mocidade Independente Império da Zona Norte (Grupo Especial);

4 ª – 1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados (Grupo Especial);

5 ª 3h20 às 4h40: Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo (Grupo Especial).

Sábado, 1º de março

1ª – 21h às 22h20: Grêmio Recreativo Escola de Samba Emissários da Cegonha (Grupo de Acesso);

2ª – 22h35 às 23h55: Grêmio Recreativo Cultural Academia de Samba Unidos do Buritizal (Grupo de Acesso);

3ª – 00h10 à 1h30: Associação Universidade de Samba Boêmios do Laguinho (Grupo Especial);

4ª – 1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela (Grupo Especial);

5ª – 3h20 às 4h40: Associação Recreativa e Cultural Piratas da Batucada (Grupo Especial).