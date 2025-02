Clécio caminha com militares até a Alap para entregar PL que reorganiza carreiras e salários

De acordo com entidades que representam os policiais militares, a perda salarial chegava a 47%

Por SELES NAFES

Policiais militares e bombeiros do Amapá viveram uma quinta-feira (20) histórica. Após assinar o projeto de lei que reestrutura as carreiras e os salários, o governador Clécio Luís (SD) seguiu pessoalmente até a Assembleia Legislativa, acompanhado por centenas de servidores das duas categorias, para entregar os PLs.

A presidente da Alap, Alliny Serrão, convocou uma sessão extraordinária para que o projeto seja lido e possa iniciar imediatamente a tramitação nas comissões permanentes da Assembleia.

Mais cedo, o projeto foi assinado pelo governador durante um encontro com bombeiros e policiais no Centro de Convenções João Batista Picanço, na Avenida FAB. De lá, o governador decidiu caminhar até a Alap, seguido por uma verdadeira procissão de servidores.

O projeto de lei complementar corrige distorções antigas que, segundo representantes da Polícia Militar, haviam provocado uma perda de 47% nos salários.

“O governo não está devolvendo apenas reposição salarial, está devolvendo dignidade aos nossos familiares. Estávamos esquecidos desde 2014, e ninguém fazia nada. O governador se sensibilizou com a nossa situação e elaborou esse projeto”, avaliou o capitão Miranda, presidente da Associação de Policiais Militares.

O texto do governo cria 10 níveis salariais para os servidores, obedecendo requisitos específicos, e reduz o tempo para acessar progressões. De acordo com o governador, houve diálogo com as categorias para a criação de uma nova tabela salarial para a PM e o Corpo de Bombeiros nos últimos meses.

Clécio explicou que o projeto contempla tanto novatos quanto veteranos das duas categorias.

“Antes, tínhamos apenas 4 níveis de progressão. Com 10 níveis, não passará tanto tempo. Baixamos para cada dois anos e meio o prazo para o servidor conseguir a progressão. São vários ganhos na tabela que vão refletir na remuneração”, comentou.

O governador destacou que foi necessária uma engenharia financeira para garantir a valorização dos policiais e bombeiros.

“Não tem economia forte se não tivermos um Estado seguro. Isso faz parte de uma estratégia para estimular que os empresários possam empreender com segurança. Essa valorização dos operadores da segurança se soma a outros investimentos para que a economia melhore. Eles são peça fundamental para o desenvolvimento do Amapá”, concluiu.