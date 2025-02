De olho no Senado, Waldez diz que PDT terá candidato ao governo

Ex-governador aposta na força de sua base eleitoral para enfrentar nomes de peso na disputa por duas vagas no Senado pelo Amapá.

Por SELES NAFES

O ministro da Integração e ex-governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), confirmou sua intenção de concorrer ao Senado em 2026, ano em que o estado terá duas vagas em disputa. Mesmo fora de mandatos eletivos desde 2022, o ex-governador acredita ter densidade eleitoral para se credenciar em uma corrida que promete reunir nomes fortes da política local.

No pleito, Waldez enfrentará adversários como Lucas Barreto (PSD) e Randolfe Rodrigues (PT), que disputarão a reeleição, além de outros possíveis candidatos como a primeira-dama de Macapá, Rayssa Furlan (PODE), e o deputado federal Acácio Favacho (MDB).

Em 2022, Rayssa foi impulsionada pela popularidade do marido, o prefeito Antônio Furlan (MDB), obtendo mais de 174 mil votos, embora tenha sido derrotada por Davi Alcolumbre na disputa ao Senado. O atual presidente do Congresso teve quase 200 mil votos.

Lucas Barreto, parceiro do prefeito de Macapá na liberação de emendas para a capital, tem fortalecido sua aliança política, enquanto Randolfe Rodrigues, líder do governo Lula no Congresso Nacional, intensifica agendas no estado com entregas de obras e projetos.

Já Acácio Favacho, que pertence a uma influente família política, também surge como forte concorrente, especialmente pela grande capacidade financeira.

Estratégia

Ciente da competitividade, Waldez Góes aposta na fidelidade de sua base eleitoral, construída ao longo de quatro mandatos como governador do Amapá, mesmo após enfrentar a operação Mãos Limpas em 2010, da qual chegou a ser preso e absolvido em todos os processos.

“Eu nunca entro numa eleição acreditando que ela já está decidida”, afirmou Waldez ao Portal SN.

Como parte de sua estratégia, Waldez busca aumentar a visibilidade de seu trabalho como ministro da Integração. Ele nomeou o jornalista Marcelo Roza, seu ex-chefe de gabinete, como secretário de comunicação no Amapá.

O ex-governador também revelou que o PDT lançará chapa completa em 2026, incluindo o atual vice-governador, Antônio Teles, como candidato ao governo estadual, além de candidaturas a deputado federal e estadual.