Esquema familiar de fraudes e lavagem de dinheiro leva à prisão de 3 mulheres no Amapá

A ação resultou no cumprimento de quatro mandados de prisão nas cidades de Macapá e Santana, no Amapá, e Taboão da Serra, em São Paulo.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma operação da Polícia Civil do Amapá resultou na prisão de três mulheres no estado e um quarto indivíduo em São Paulo, manhã desta terça-feira (18). A ação, denominada Laços de Sangue, teve como objetivo desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente de crimes cibernéticos, envolvendo membros de uma mesma família.

De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER), os envolvidos haviam estruturado uma complexa rede de contas bancárias para lavar recursos obtidos por meio de fraudes virtuais. A estratégia consistia em transferir rapidamente os valores entre as contas, dificultando o rastreamento pelos sistemas de segurança bancários e o bloqueio das transações.

Os envolvidos possuem histórico criminal ligado ao tráfico de drogas e roubo, mas migraram para os crimes cibernéticos há aproximadamente dois anos. Entre os delitos praticados, destacam-se:

– “Golpe da Novinha”: fraudes que envolviam falsas promessas de relacionamentos para obter vantagens financeiras.

– Invasão de Dispositivos Eletrônicos: os criminosos se passavam por funcionários de bancos, induzindo as vítimas a instalar aplicativos de acesso remoto. Com isso, conseguiam controlar contas bancárias e realizar empréstimos fraudulentos.

O nome Laços de Sangue faz referência aos laços familiares entre os investigados, além de vínculos com uma organização criminosa que atua no Amapá.

As três mulheres presas no Amapá tiveram seus nomes preservados pelas autoridades. O quarto mandado de prisão foi cumprido em Taboão da Serra (SP).

A operação contou com a participação de diversas forças de segurança, incluindo a Delegacia de Repressão à Fraude Eletrônica (DRFE), a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio de Santana (DCCP/STN) e a DISE/GOE da Seccional de Taboão da Serra (SP).

As investigações agora seguem em andamento para identificar outros envolvidos e desmantelar completamente o esquema criminoso.