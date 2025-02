Extensa ficha criminal de roubos rende quase 50 anos de condenação a assaltante

Ele foi preso em um apartamento no Bairro do Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 41 anos condenado a 49 anos e três meses de prisão por envolvimento em diversos roubos em Macapá foi preso na manhã desta quinta-feira (27). A captura foi realizada por agentes da 8ª Delegacia de Polícia da Capital.

De acordo com o delegado Alan Moutinho, responsável pelo caso, o indivíduo já possuía uma extensa ficha criminal com múltiplas condenações pelo crime de roubo. A prisão ocorreu em seu apartamento, localizado no bairro Buritizal, sem resistência por parte do condenado.

Após a detenção, o homem será encaminhado para audiência de custódia, onde a Justiça decidirá sobre sua permanência no sistema prisional.