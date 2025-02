Faccionados com coletes e pistola de kit rajada morrem em tiroteio com o Bope

Confronto entre policiais e criminosos ocorreu no Bairro Ipê, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram atacados a tiros na noite desta sexta-feira (7) e dois indivíduos acabaram mortos no Bairro Ipê, zona norte de Macapá.

A ação de enfrentamento ao crime organizado reuniu três companhias do batalhão – Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), Companhia de Operações Especiais (COE) e Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro).

Além de coletes balísticos, um dos suspeitos empunhava uma pistola calibre 9mm adaptada com carregador alongado para ter mais poder de fogo – artefato chamado de chamado de kit rajada.

Os policiais chegaram à dupla depois de informações repassadas pelo serviço de inteligência do Bope. As informações apontavam possíveis ataques e roubos na zona norte da capital amapaense, e que os criminosos estariam em frente a uma casa no conjunto Mestre Oscar.

Os militares informaram que, na chegada ao local, nas proximidades da Avenida Aquariquara, avistaram dois homens armados em frente ao imóvel indicado. Ao tentarem abordá-los, os suspeitos entraram a residência e tentaram fugir pelo quintal, deixando para trás dois coletes balísticos.

A região foi cercada e não demorou para que o primeiro fugitivo fosse localizado, na Alameda São José. Ele havia invadido o quintal de uma casa vizinha e, lá, foi baleado depois de desobedecer a ordens para largar o armamento, e, ainda atirar contra a Rotam. O suspeito foi identificado como ‘Lord’, que seria faccionado. A morte dele foi confirmada no local pelo Samu.

Na sequência, na tentativa de capturar o outro indivíduo que estava escondido no telhado de um estabelecimento comercial, nas proximidades do confronto anterior, os policiais da COE e do Giro relataram ter sidos surpreendidos por disparos de arma de fogo e tiveram que revidar.

Após cessar o fogo cruzado, Pablo Ruan Teixeira Pantoja, de 20 anos, foi encontrado já sem sinais vitais. O corpo dele foi retirado do telhado com ajuda do Corpo de Bombeiros para que a Polícia Científica pudesse iniciar a perícia.

Os coletes e as armas encontradas com a dupla foram levados para o Ciosp Pacoval.

Foi a segunda ação de enfrentamento ao crime organizado em um intervalo de cinco horas. A outra ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá, onde também dois suspeitos que planejavam executar rivais morreram em confronto com a Rotam.