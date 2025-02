Randolfe anuncia visita de Lula ao Amapá para entrega de títulos de terra e moradias

Unidades habitacionais do Residencial Nelson dos Anjos serão entregues com a presença de Lula.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O senador Randolfe Rodrigues (PT) anunciou, por meio das redes sociais, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará o Amapá no próximo dia 13 de fevereiro. A agenda inclui uma série de entregas ao estado, em parceria com o governador Clécio Luís.

Entre as ações previstas, destaca-se a entrega de mais de 280 unidades habitacionais no Conjunto Nelson dos Anjos, localizado no bairro Congós. Além disso, todas as glebas federais remanescentes serão transferidas ao Amapá, garantindo que o estado passe a ter domínio total sobre seu território.

Outras iniciativas incluem a assinatura da ordem de serviço para a construção de um campus do Instituto Federal do Amapá (Ifap) no município de Tartarugalzinho e a entrega do título de domínio da Área J da União para o estado, na zona norte de Macapá. Com essa regularização, os moradores do bairro Aeroportuário poderão finalmente receber os títulos definitivos de suas casas.

A visita do presidente Lula ao Amapá é considerada um passo importante para o desenvolvimento do estado e a melhoria da qualidade de vida da população.