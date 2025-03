Aldilene Sousa disse que continuará no PDT e que irá intensificar fiscalizações. Ela avaliou que os hospitais melhoraram, mas criticou atendimentos pontuais a mulheres

Da REDAÇÃO

A deputada estadual Aldilene Sousa (PDT) está encerra o segundo mandato no ano que vem, e tem intensificado as ações de fiscalização em obras e serviços do Estado. Em entrevista ao SNTV, a parlamentar comentou sobre o processo que responde na justiça eleitoral, avaliou que há avanços na Saúde do Amapa, mas concluiu que mulheres ainda não são bem atendidas no Amapá. Assista.