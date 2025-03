Espaço foi inaugurado hoje pela presidente Alliny Serrão, que também falou sobre política com o SNTV

Por SELES NAFES

Uma galeria permanente no segundo piso da Assembleia Legislativa do Amapá está relembrando a trajetória das mulheres na política do estado. O espaço, criado pela presidente da Casa, Alliny Serrão (UB), tem um painel com fotos que mostram as pioneiras e as atuais deputadas. Em entrevista ao SNTV, Alliny também falou sobre política e disse se sentir preparada para uma eleição majoritária.