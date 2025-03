Pescaria no fim da tarde muda paisagem na orla de Macapá

O local oferece um cenário encantador, de beleza exótica, tendo como protagonista o majestoso rio Amazonas.

Por ALLAN VALENTE

A orla de Macapá é, sem dúvida, um dos espaços mais movimentados da cidade, frequentada tanto por moradores em busca de encontros casuais e atividades físicas quanto por turistas do Brasil e do mundo.

A pesca na orla de Macapá virou febre. Seja por esporte, comércio ou subsistência, a prática tem atraído um público cada vez mais diverso. Funcionários públicos, desempregados, solitários, casais, grupos de amigos e até crianças se reúnem para lançar suas linhas e esperar o momento exato em que o peixe morde a isca.

Essa paixão se estende do bairro Perpétuo Socorro até a praia do Aturiá, sempre com a mesma cena: pessoas munidas de varas e anzóis, imersas na paciência e na expectativa da boa pescaria.

“Minha pesca é só esportiva, uma terapia”, conta Wilson Costa, morador do Perpétuo Socorro. Ele e seu companheiro de pescaria – que prefere não se identificar – passam as tardes no Trapiche Eliezer Levy, lançando suas linhas e trocando histórias.

“Já peguei uma pirarara enorme no Canal do Jandiá”, relata seu Wilson, abrindo os braços para ilustrar o tamanho do peixe, sem esconder um certo exagero típico das histórias de pescador.

Para muitos, o ato de pescar vai além da captura do peixe. É também um momento de socialização, de compartilhar risadas e experiências. O autônomo João Vieira é um dos que valorizam esse aspecto.

“Hoje paramos aqui para tomar umas cervejas, bater um papo e pescar na margem do rio Amazonas, essa maravilha!”, diz, apontando para as águas. “No fim, dividimos o que conseguimos. Cada um leva um pouco para casa.”

João, já visivelmente animado pela bebida, reforça que a pescaria também é uma desculpa para celebrar a amizade.

Além do lazer, para alguns, a pesca também representa uma necessidade. Desempregada no momento, dona Maria de Nazaré vê no Igarapé das Mulheres uma oportunidade de garantir o alimento da família.

“Aqui tem piramutaba, mandubé, mandi… Às vezes até ituí! Ele não belisca, só se enrola na linha. Como é comprido, acaba se enrolando todo”, explica.

Quando a noite cai, ela busca outra presa: “Venho à noite para pegar arraia”.

As arraias, aliás, são um dos grandes atrativos para os pescadores, ainda que muitos as devolvam ao rio após a captura, admirando a diversidade de espécies que o Amazonas abriga.

variedade de peixes, a tranquilidade das águas, a adrenalina do esporte e os benefícios terapêuticos fazem da pesca um passatempo irresistível para muita gente. É o caso de dona Lucila dos Santos, aposentada que há mais de 20 anos vive no Amapá. Para ela, pescar é um refúgio.

“Quando estou com problemas, a pesca me faz esquecer tudo”, confessa.

Seja para o sustento, para aliviar o estresse ou apenas para o prazer da espera, a pesca na orla de Macapá conquistou seu espaço. E, ao que tudo indica, veio para ficar.