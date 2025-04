Alaíde de Paula assume nova zona eleitoral com mais de 100 mil eleitores

A magistrada comandará a 14ª Zona Eleitoral, instalada oficialmente pelo TRE

Compartilhamentos

Por REDAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) instalou oficialmente a 14ª Zona Eleitoral de Macapá. A nova unidade, que será comandada pela juíza Alaíde de Paula, já nasce com mais de 100 mil eleitoras e eleitores, tornando-se a terceira zona da capital e refletindo o expressivo crescimento populacional e eleitoral da cidade nos últimos anos.

A criação da 14ª Zona foi motivada por estudos de georreferenciamento e critérios de equidade, com o objetivo de redistribuir a demanda dos cartórios eleitorais de forma mais eficiente. Atualmente, Macapá possui mais de 327 mil eleitores e é o único município do estado com possibilidade de segundo turno nas eleições para prefeito.

A solenidade de instalação ocorreu na Casa da Cidadania e contou com a presença de autoridades da Justiça Eleitoral, entre elas o presidente do TRE-AP, desembargador Carmo Antônio de Souza. Ele destacou que a mudança tem caráter exclusivamente administrativo e reforçou que os eleitores não terão seus locais de votação alterados.

“A instalação da 14ª Zona Eleitoral é uma reestruturação interna dos cartórios, sem qualquer alteração nos locais de votação a que cada eleitor está acostumado. Nosso foco é aprimorar a organização, evitar sobrecargas e garantir mais agilidade e qualidade nos serviços. Assim, cada eleitor continuará votando no mesmo local de sempre, com as facilidades de sempre”, explicou o presidente.

“Esta nova Zona Eleitoral representa um marco importante para o nosso Estado. Ao aproximar ainda mais a Justiça Eleitoral do cidadão, reforçamos nosso compromisso com a democracia e com a excelência no atendimento. A criação da 14ª Zona era um anseio antigo de nossa gestão, e hoje celebramos mais essa conquista em prol do fortalecimento institucional”, disse a juíza Alaíde de Paula.