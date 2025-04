Câmara de Macapá cria lei para organizar destinação dos caroços de açaí

Projeto de lei do presidente da Câmara, Pedro Dalua (União), foi aprovado nesta quinta-feira (10)

Por SELES NAFES

Macapá deu um passo jurídico importante, nesta quinta-feira (10), ao aprovar uma lei que define juridicamente como tem que ser a coleta, o transporte, tratamento e a destinação dos caroços de açaí descartados pelas amassadeiras do fruto, como são conhecidos no Norte os pontos de beneficiamento de um dos principais alimentos do amapaense. O presidente da Câmara de Macapá, Pedro Dalua (União), autor do projeto de lei, explicou que o objetivo é garantir a renda de famílias que vivem hoje da comercialização desse tipo de resíduo.