Gerente de garimpos guardava 2 mil litros de combustível na garagem de casa

Acusado cuidava do garimpo São Domingos, o mesmo que causou um desastre ambiental em fevereiro

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (30), um homem suspeito de gerenciar garimpos ilegais no interior do Amapá. A prisão ocorreu durante a operação “Ameaça Fraca”, realizada no bairro São Lázaro, zona norte de Macapá.

Na residência do investigado, os agentes encontraram aproximadamente 2 mil litros de combustíveis (gasolina e óleo diesel) armazenados de forma irregular. O produto estava na garagem da residência, representando um enorme risco para o imóvel e a vizinhaça.

Além disso, os policiais apreenderam cerca de meio quilo de ouro, um revólver calibre .38 com numeração raspada e diversas munições.

De acordo com a Polícia Federal, o suspeito seria responsável pela logística de abastecimento de garimpos clandestinos nas regiões do Urucum e São Domingos.

No dia 11 de fevereiro, o garimpo São Domingos foi responsável por um acidente que jorrou milhares de toneladas de rejeito nos rios Cupixi e Araguari.

Diante das provas encontradas, o homem foi preso em flagrante e levado à Superintendência da PF no Amapá. Em seguida, ele foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde ficará à disposição da Justiça. Os crimes investigados somam 12 anos de prisão.