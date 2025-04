Para tentar salvar mandato, deputado alega suposto impedimento de juízas

Jory Oeiras, do PP, teve mandato cassado por fraude na cota de gênero, mas alega irregularidades no julgamento

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) retirou de pauta, na tarde de ontem (7), o recurso do deputado estadual Jory Oeiras (PP) que tenta anular o julgamento que terminou com a cassação dele. A defesa, liderada pelo advogado Fábio Garcia, alega impedimento de duas juízas que participaram da análise do processo.

Em fevereiro deste ano, o colegiado do tribunal confirmou uma decisão de junho de 2024 que cassou o mandato do parlamentar por fraude na cota de gênero durante as eleições de 2022. O PP, comandado por Jory à época, teria registrado duas candidaturas fictícias apenas para cumprir a legislação eleitoral.

As duas candidatas, ambas policiais militares, receberam juntas R$ 20 mil do partido, mas somaram apenas 79 votos na urna.

O embargo de declaração que seria julgado nesta segunda foi retirado da pauta. Nele, a defesa sustenta que as juízas Tina Souza e Paola Santos tiveram parentes que concorreram nas eleições de 2022, e por isso estariam impedidas de julgar. E ainda que, em outro processo semelhante, o próprio tribunal já havia reconhecido o impedimento de magistrados em casos dessa natureza.

A expectativa é que a corte volte a se reunir somente após a Semana Santa, quando o processo deve ser pautado novamente.