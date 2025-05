‘A verdade será reposta’, diz Dalua após abrir vantagem em julgamento no TRE

Presidente da Câmara falou com o SNTV nesta terça-feira (27)

Da REDAÇÃO

Depois de abrir uma vantagem confortável no julgamento do recurso contra a decisão que lhe cassou o mandato, o presidente da Câmara de Macapá, Pedro Dalua, comemorou os quatro a zero, por enquanto, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP). Ele foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral de pagar dois motoristas de aplicativo para adesivar veículos com dinheiro supostamente não declarado, na campanha de 2024. O presidente disse ao SNTV que a “verdade será reposta”, mas não quis comentar detalhes da ação durante a entrevista. “Só debateremos dentro do processo”. Ainda faltam votar dois juízes.

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Marvin Nafes

Edição: Antônio Batista Jr