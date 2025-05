Mortes em ação da PM serão investigadas com rigor, diz Sejusp

Segundo o órgão, caso sejam identificados excessos ou uso desproporcional da força, o Estado afirma que tomará todas as providências legais.

A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Amapá se manifestou, na tarde deste domingo (4), sobre a ação policial que resultou nas mortes de sete ocupantes de um carro Ônix branco na zona norte de Macapá. O caso, ocorrido durante a madrugada, gerou grande repercussão nas redes sociais e será investigado com rigor, segundo nota oficial publicada pela pasta em seu perfil no Instagram.

A Sejusp garante que a ação será investigada pela Polícia Civil. Segundo o órgão, caso sejam identificados excessos ou uso desproporcional da força, o Estado afirma que tomará todas as providências legais cabíveis.

Ainda segundo a nota, a ação teve início após denúncia de tráfico de drogas e da presença de indivíduos armados. Entre os 7 mortos, a nota cita apenas um dos mortos: Erick Marlon Pimentel Ferreira, apontado pela polícia como liderança do tráfico na zona norte da capital e com extensa ficha criminal.

O órgão também destacou que a Polícia Científica realizou perícia no local do confronto e o laudo será incorporado ao inquérito. A Secretaria reforçou o compromisso com a legalidade, a transparência e a apuração dos fatos.

Leia a nota da Sejusp na íntegra:

“Sobre ocorrência com resultado letal envolvendo ação policial em Macapá, a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informa:

1 – A ocorrência envolvendo equipes da Polícia Militar resultou nos óbitos de sete civis na madrugada deste domingo (4), na zona norte de Macapá.

2 – Como é feito em todas as ocorrências de intervenção policial, o caso já está sendo investigado com rigor e imparcialidade pela Polícia Civil. Se forem identificados excessos ou uso desproporcional da força, o Estado tomará todas as medidas cabíveis.

3 – A ação policial foi motivada por denúncia de tráfico de drogas e presença de indivíduos armados.

4 – Um dos envolvidos, identificado como Erick Marlon Pimentel Ferreira, possuía extensa ficha criminal e era apontado como liderança do tráfico na zona norte da capital amapaense. Outros dois suspeitos ainda estão sendo identificados.

5 – A Polícia Científica realizou a perícia no local da ocorrência. O resultado deste procedimento vai compor a investigação.

6 – A Sejusp reitera seu compromisso com a legalidade, a transparência e a apuração dos fatos”.

Macapá, 4 de maio de 2025

Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública