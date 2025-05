Vereador pede que técnico da CMM confira qualidade do asfalto aplicado em Macapá

Alessandro Monteiro (PDT) teve requerimento aprovado em plenário e questionou a qualidade do material usado

Por SELES NAFES

O vereador Alessandro Monteiro (PDT) solicitou, nesta terça-feira (13), à mesa diretora da Câmara Municipal de Macapá que autorize um técnico da Casa a verificar a qualidade do asfalto que está sendo aplicado pela prefeitura em bairros como o Cidade Nova, na zona leste da capital.

O pedido surgiu durante a discussão de um requerimento apresentado em plenário, no qual o vereador solicita à prefeitura serviços de drenagem e asfaltamento na Passagem Manoel Pacífico Cantuária, localizada no mesmo bairro.

O parlamentar justificou a solicitação com base na quantidade de demandas recebidas da população, durante visita à região na semana passada.

“Quero saber o que está acontecendo com as ruas de Macapá. Cerca de 60% da nossa pauta está voltada a esse tipo de demanda, o que me leva a questionar a qualidade da massa asfáltica que está sendo usada. Qual é a durabilidade? Quando essa empresa foi contratada foi levada em consideração essa durabilidade? Infelizmente a gente não sabe”, comentou o parlamentar.

Alessandro Monteiro afirmou ter conversado com moradores da área, incluindo cadeirantes e trabalhadores que enfrentam dificuldades para se locomover pelas vias da região.

“Será que o asfalto que está sendo colocado é o mesmo que foi contratado na licitação? Eu quero pedir o apoio de todos para aprovar esse requerimento, e pedir ao líder do governo (Furlan, Bruno Igreja), para pedir que a Secretaria de Obras (Semob) responda aos nossos requerimentos”, acrescentou.

O requerimento foi aprovado por unanimidade. Com isso, a Câmara poderá designar um profissional técnico para acompanhar e avaliar a execução do serviço no bairro.

O vereador propôs ainda que seja verificada a qualidade do asfalto aplicado no período de estiagem, há cerca de um ano. O requerimento foi aprovado por unanimidade.