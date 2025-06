Após condenação do PSDB, ex-candidata a prefeita tem contas aprovadas

Ao contrário da legenda, ex-candidato passou pelo crivo técnico sem ressalvas

Por SELES NAFES

A ex-candidata à Prefeitura de Macapá, Patrícia Ferraz (PSDB), teve as contas de campanha de 2024 aprovadas sem ressalvas pela Justiça Eleitoral. Mesmo com a candidatura indeferida nos momentos finais da corrida eleitoral, as finanças da campanha passaram pelo crivo dos auditores do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) sem qualquer falha contábil.

De acordo com o juiz Eduardo Navarro, da 10ª Zona Eleitoral de Macapá, o relatório detalhado sobre o uso do fundo eleitoral foi apresentado dentro do prazo legal, e o Ministério Público Eleitoral não apontou irregularidades nos documentos entregues por Patrícia Ferraz.

Em contrapartida, o diretório estadual do PSDB não teve o mesmo desempenho. As contas da legenda relativas ao exercício de 2024 foram rejeitadas em abril deste ano.

O colegiado do TRE-AP considerou gravíssimas as irregularidades apontadas, como a ausência de relatórios parciais de despesas e o atraso de 42 dias na abertura da conta bancária oficial.