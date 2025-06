Ex-morador de lixão, pastor conserta eletrodomésticos para manter projeto que “salva vidas”

A história de Luiz Carlos é um testemunho de fé e superação. Morador de rua e entregue ao vício, ele chegou a viver num lixão de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Há mais de duas décadas, a fé e a resiliência guiam o caminho de Luiz Carlos Menezes Corrêa, um pastor amapaense de 66 anos que, após uma dolorosa experiência com as drogas e o alcoolismo, dedicou sua vida a um propósito maior: resgatar dependentes químicos das ruas e oferecer-lhes uma nova chance.

Seu projeto independente, a Clínica Hospital de Deus, acende a luz da esperança em Macapá, nascido de uma luta pessoal que o levou do fundo do poço à superação.

A história de Luiz Carlos é um testemunho de fé e superação. Morador de rua e entregue ao vício, ele chegou a viver no lixão da cidade.

“Eu não queria morrer na droga, estava em um estado de decomposição. Foi através da palavra do Senhor que me libertei”, relembra, com a voz embargada pela emoção e gratidão.

Pai de três filhos e avô de quatro netos, Luiz encontrou na sua própria transformação a motivação para ajudar outros que, assim como ele, estavam à beira da morte.

Refúgio para a transformação

O coração do projeto é a Casa do Oleiro, localizada na estrada do Jari. Mais que um abrigo, o local é um espaço de profunda transformação, onde os acolhidos são incentivados a encontrar um novo propósito de vida, servindo a Deus.

“Para lá só vai se a pessoa decidir que quer mudar, se quer viver ou morrer. Se salvar”, enfatiza Luiz, destacando a importância do livre-arbítrio e do desejo genuíno de mudança.

O caminho, no entanto, não tem sido fácil. Desde o início, o projeto não contou com apoio do poder público, seja municipal ou estadual. Diante da falta de atenção, Luiz Carlos não se abateu. Impulsionado pela fé inabalável, ele buscou uma alternativa para manter o projeto: formou-se em Engenharia Eletrônica.

Hoje, Luiz Carlos se dedica ao empreendedorismo para sustentar a iniciativa. Em um pequeno negócio na Rua Rio Grande do Norte, número 1016, no Bairro do Pacoval, ele conserta uma vasta gama de eletrodomésticos – de ventiladores e TVs a centrais de ar e máquinas de lavar. Cada conserto é um tijolo na construção de vidas restauradas.

“Hoje venho lutando para criar uma clínica para mulheres que estão no tráfico e alcoolismo, e tenho fé de um dia conseguir”, revela Luiz, com os olhos fixos em um futuro onde ainda mais vidas possam ser alcançadas.

Para o idoso, essa é sua verdadeira missão, e ele busca continuar trabalhando incansavelmente para salvar mais vidas. Luiz, chegou a escrever um livro com vários relatos e desafios. Clique aqui para ler (colocar o hiperlink).

Quem deseja conhecer mais sobre a inspiradora história de Luiz Carlos Menezes Corrêa ou contribuir com o projeto Clínica Hospital de Deus, pode entrar em contato diretamente com ele pelo telefone: (96) 99190-0308.