Harmonização: justiça aumenta para R$ 40 mil valor a ser devolvido por deputada

Por SELES NAFES

A deputada federal Sílvia Waiãpi (PL) foi intimada a restituir aos cofres públicos o valor atualizado de R$ 40.449,57, referentes a recursos do Fundo Eleitoral destinados ao PL, mas que foram desviados em 2022 para o custeio de uma harmonização facial.

A decisão, proferida pelo juiz federal Anselmo Gonçalves no “processo de cumprimento de sentença” movido pela Advocacia Geral da União (AGU). Ele deu 15 dias para que o advogado dela comprove o pagamento, sob pena de pagamento multa sobre o valor devido, além de bloqueio bancário. A defesa fez o pedido de parcelamento da dívida..

Originalmente fixada em cerca de R$ 9 mil, a quantia foi recalculada e corrigida pela União, que requereu o cumprimento definitivo da condenação, após o processo finalizado em maio de 2025.

Em 2022, Sílvia Waãpi, eleita com pouco mais de 5 mil votos, foi denunciada pela ex-coordenadora de campanha, a jornalista Maitê Mastop. Segundo depoimento dela a procuradores federais, a então candidata teria usado R$ 9 mil do fundo do partido para pagar o procedimento estético em uma clínica de Macapá. A prestação de contas da campanha foi rejeitada pelo TRE e Sílvia foi condenada à devolução dos valores, que são públicos.

Sílvia Waiãpi também está entre os parlamentares que tiveram os mandatos anulados após a retotalização dos votos, determinada pelo STF e TSE. Como a Câmara ainda não deu posse aos novos eleitos, ela continua no exercício do cargo.