TRE retotaliza votos e convoca novos deputados federais do Amapá para diplomação

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) realizou, na manhã desta segunda-feira (9), a retotalização dos votos das eleições de 2022 para o cargo de deputado federal. A medida cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) e ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com base na nova interpretação da regra de distribuição das sobras eleitorais.

Durante a leitura do relatório, o juiz federal Anselmo Gonçalves confirmou a convocação de quatro novos parlamentares: André Abdon (PP), Aline Gurgel (REP), Professora Marcivânia (PCdoB) e Paulo Lemos (PSOL). Com a recontagem, os mandatos de Dr. Púpio (MDB), Sonize Barbosa (PL), Silvia Waiãpi (PL) e Professora Goreth (PDT) foram anulados. A diplomação dos eleitos está marcada para esta terça-feira (10), após proclamação do resultado em sessão plenária do TRE.

Havia a expectativa de que a nova contagem pudesse alcançar também os deputados estaduais, mas o magistrado descartou essa possibilidade.

“Hoje, na sessão, estaremos submetendo o relatório que foi apresentado aqui hoje. Não há nenhuma novidade. Em relação aos deputados estaduais o resultado permanece o mesmo. Temos um novo entendimento sobre a sobra das sobras eleitorais, definido pelo Supremo. Nenhum deles (deputados estaduais) foi eleito com base na regra do 80% do coeficiente eleitoral”, explicou Anselmo Gonçalves.

De volta à Câmara dos Deputados, André Abdon disse considerar o novo desfecho como um ato de justiça. Segundo ele, os votos agora reconhecidos refletem mais fielmente a vontade do eleitor.

“É uma questão natural dos que saíram batalharem para não saírem. O mais importante é que a população do Amapá está sendo representada hoje. Os que saíram tinham juntos 25 mil votos, e nós (quatro novos deputados) tivemos o dobro, mais de 50 mil votos”, comparou.

Aline Gurgel também entendeu que o justo é que os mais votados sejam eleitos.

“Justa justiça de reconhecer que houve o equívoco na legslação, organizar para 2024 e alcançando a de 2022, reconnhecendo e entregando nossos devidos diplomas“, concluiu, acrescentando que continuará na base do governo. Aline vinha ocupando a Secretaria de Assistência Social (antiga Sims).