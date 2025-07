Paisagem natural de Macapá, ‘gruta’ vira lixão a céu aberto e preocupa moradores

Bem cuidada, área localizada na zona sul poderia se tornar um cartão postal da capital do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

Uma paisagem natural que antes era motivo de orgulho para os moradores do Bairro Zerão, na zona sul de Macapá, está se transformando em um verdadeiro lixão a céu aberto.

A área, que, na verdade não é uma gruta e sim uma formação rochosa com vegetação, tem um pequeno açude. Ela está localizada após a rua do terminal de ônibus, nas proximidades de um terreno Eco Park particular. O que chama a atenção é que o espaço no entorno do açude tem sido alvo de descarte irregular de resíduos, gerando grande preocupação ambiental e social.

Uma moradora local, que preferiu não se identificar por medo de retaliações, desabafou sobre a situação:

“A área aqui era linda, tipo mata fechada ainda, um paraíso natural. Agora tá um caos, como vocês podem ver”, relatou.

Segundo ela, o problema se agravou após um homem que se dizia proprietário do terreno – sem apresentar qualquer comprovação legal, segundo ela – derrubar o muro que limitava o acesso ao local.

A denunciante afirma que o suposto dono vendeu a área onde fica o açude. O que antes era um espelho d’água está sendo aterrado pelas beiradas com lixo e entulho.

“As pessoas estão fazendo lixão daquilo pra aterrar e, lógico, degradando o meio ambiente”, completou.

Além do açude, uma área lateral conhecida como “Balneário do Maradona”, segundo a moradora, há anos vem sendo usada como lixeira pública. Caminhões de caçamba que recolhem entulho de obras são direcionados para o local, onde despejam os resíduos em troca de pagamento.

“Ele [o dono do Balneário do Maradona] paga os caçambeiros pra que despejem entulho de obra lá”, denunciou.

A situação piora durante o período de estiagem, quando são feitas queimadas no local, liberando fumaça tóxica e contribuindo para a poluição do ar.