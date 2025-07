Projeto reduz em 80% a conta de luz da APAE em Laranjal do Jari

O sistema inclui 40 placas fotovoltaicas, além de melhorias na rede elétrica interna e a substituição de lâmpadas comuns por modelos LED.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um projeto de eficiência energética está ajudando a transformar a realidade da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em Laranjal do Jari, no sul do Amapá. Através da instalação de um sistema de geração de energia solar, a instituição deve reduzir em até 80% os custos anuais com energia elétrica.

A iniciativa faz parte do programa E+ Energia do Bem, promovido pela CEA Equatorial por meio da Plataforma E+, com foco na sustentabilidade e no consumo consciente. O sistema entregue à APAE inclui 40 placas fotovoltaicas, além de melhorias na rede elétrica interna e a substituição de lâmpadas comuns por modelos de tecnologia LED.

Com o novo sistema, a economia mensal média será de 31,74 quilowatts, o equivalente ao consumo de nove residências populares. O investimento total da obra foi de R$ 256,5 mil.

Durante o lançamento do projeto, ocorrido no dia 21 de março, data alusiva ao Dia Mundial da Síndrome de Down, foi assinado um termo de cooperação entre a CEA Equatorial, a Prefeitura de Laranjal do Jari e a direção da APAE. A entidade atende 168 crianças e adolescentes com necessidades específicas e atua há mais de duas décadas no município.

De acordo com o superintendente comercial do Grupo Equatorial, Heberle Lopes, o projeto representa um avanço concreto na vida da comunidade atendida.

“Nós entregamos um sistema fotovoltaico que irá beneficiar a instituição. A economia gerada será revertida em outros investimentos para melhorar ainda mais o atendimento às crianças”, afirmou.

A pedagoga Flávia Toscano, representante da APAE, destacou a importância do apoio recebido:

“Estamos muito felizes com o projeto das placas solares. Isso vai ajudar os nossos alunos e dar mais condições para a gente continuar avançando. Temos vários projetos e vamos reverter essa economia em melhorias para a instituição”, disse.

Além de reforçar o compromisso com o desenvolvimento sustentável, o projeto contribui para a redução de custos operacionais de instituições sociais no Amapá, garantindo mais qualidade e conforto para quem mais precisa.