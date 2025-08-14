VIOLÊNCIA

Aluno briga com colega, volta à escola com pistola e é apreendido pela PM

14, agosto, 2025
Fotos: Divulgação/PM
Caso ocorreu na Escola Estadual Jacinta de Carvalho, no bairro Vale Verde, zona sul de Macapá.
Por RODRIGO DIAS

A ação rápida da Polícia Militar do Amapá evitou uma possível tragédia na Escola Estadual Jacinta de Carvalho, no bairro Vale Verde, zona sul de Macapá, nesta quinta-feira (14). Uma equipe do programa Escola Segura apreendeu uma pistola calibre .40 que estava em posse de um aluno de 16 anos, após ele ameaçar um colega de morte.

Segundo estudantes que preferiram não se identificar, o adolescente havia se transferido para a unidade há apenas uma semana. Após se envolver em uma briga, fez ameaças ao outro aluno, foi até sua casa e retornou armado, exibindo a pistola.

A PM foi acionada por meio de denúncia anônima e localizou o adolescente em sala de aula. Na revista inicial, nada foi encontrado, mas o nervosismo dele despertou suspeita.

Pistola calibre .40 estava em posse de um aluno de 16 anos

Com autorização, os policiais acessaram as imagens do circuito de segurança, que flagraram o momento em que o aluno, ao perceber a presença da PM, escondeu a arma sob a calçada nos fundos da escola.

A equipe foi até o local, encontrou a pistola e, ao ser confrontado, o adolescente confessou ter escondido o armamento. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

