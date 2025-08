ESCÂNDALO: Prefeitura de Macapá aluga escritório por quase R$ 700 mil

Por SELES NAFES

Um pequeno imóvel no bairro do Laguinho, na região central de Macapá, entrou para a lista de altos aluguéis pagos pela prefeitura da capital. Desta vez, o contrato de 12 meses prevê o pagamento de quase R$ 700 mil por um modesto escritório onde funciona o setor de bilhetagem da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac).

O imóvel está localizado na Avenida Pedro Américo, nº 54, e fica entre um cartório e uma escolinha de futebol. Apesar da fachada simples e com 5 metros de largura, o valor exato de locação impressiona: R$ 660 mil por ano, ou seja, R$ 55 mil por mês. O aluguel de uma loja em shopping center custa entre R$ 5 mil e R$ 8 mil, dependendo do tamanho.

O contrato foi assinado e publicado no Diário Oficial do Município em maio deste ano, entre a empresa D.B. Imóveis e o presidente da CTMac, o vereador licenciado João Mendonça (PRD).

A mesma imobiliária já esteve no centro de uma polêmica anterior envolvendo o aluguel de outro imóvel ao município. Em junho, o Portal SN revelou que o então secretário municipal de Educação, Madson Millor Rodrigues, autorizou o aluguel de um pequeno ponto comercial para servir como depósito de arquivos da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O valor do contrato era de R$ 300 mil ao ano — R$ 25 mil mensais.

O imóvel em questão, localizado na Avenida Feliciano Coelho, no bairro do Trem, pertencia à tia do próprio secretário. Após a repercussão negativa e o desgaste político, ele foi exonerado pelo prefeito Antônio Furlan (MDB).

Apesar do escândalo anterior, a prática foi repetida pela CTMac. O novo contrato de local para o escritório de bilhetagem é mais do que o dobro do valor do aluguel anterior e também foi firmado por dispensa de licitação, conforme consta no Diário Oficial.