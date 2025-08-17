Estudante que revelou sonho de ser policial federal é recebido por delegados da PF

Aluno da rede pública e premiado em olimpíadas de matemática, Pedro Victor se inspira em visita à PF para seguir carreira como delegado

Por SELES NAFES

Estudante da rede pública do Amapá e premiado em três olimpíadas de matemática, Pedro Victor, de apenas 15 anos, é exemplo de foco e determinação. Neste fim de semana, ele deu mais um passo em direção ao seu grande sonho: tornar-se delegado da Polícia Federal. Pedro foi convidado a conhecer a sede da PF no estado e foi recepcionado por um grupo de delegados experientes que compartilharam suas histórias de vida e trajetórias profissionais. Para ele, a experiência foi decisiva.

Ficha técnica: entrevista Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior