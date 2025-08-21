Ex-funcionário de empresa de navegação envolvido em assalto com reféns é preso para cumprir pena

Crime e decisão judicial ocorreram em Santana, município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá prenderam, nesta quarta-feira (20), no município de Santana, um homem condenado por participação em uma tentativa de assalto que terminou em troca de tiros e na morte de um dos criminosos. O caso ocorreu em 2023, quando clientes e funcionários foram feitos reféns.

Roneri Oliveira da Silva foi localizado no Bairro Fonte Nova. Por determinação da Justiça amapaense, ele terá que cumprir o restante da pena de nove anos e quatro meses em regime fechado, pelo assalto frustrado ocorrido em 2 de dezembro de 2023, também em Santana.

O alvo dos assaltantes foi o depósito de uma empresa de navegação, localizado na área portuária, onde também funcionava o escritório. Pelo menos dois criminosos participaram diretamente da ação. No momento em que se preparavam para fugir, foram surpreendidos por equipes do 4º Batalhão e da Força Tática da Polícia Militar.

Cercados, os criminosos recuaram e passaram a manter clientes e funcionários como reféns. Após horas de negociação, Deocliciano de Oliveira Neto libertou três pessoas e se rendeu. Já o comparsa, Paulo Correa dos Santos, conhecido como Grilo, abriu fogo contra os militares e acabou morto no revide.

Na viatura, a caminho da delegacia, Deocliciano revelou a participação de um terceiro envolvido: Roneri Oliveira, funcionário da empresa. Ele estava nas proximidades do local e foi conduzido para a delegacia naquele mesmo dia.