INTERVENÇÃO POLICIAL NO AMAPÁ

Policiais militares são absolvidos por morte de integrante de facção

13, agosto, 2025
Trio era acusado de matar ilegalmente suspeito de integrar facção criminosa durante operação em Pracuúba, município vizinho a Amapá
Por SELES NAFES

O Tribunal do Júri do município de Amapá, a 310 km de Macapá, absolveu por unanimidade três policiais militares acusados de homicídio na morte de Romário do Egito Dias, o “Romarinho”. O caso ocorreu durante uma operação no município vizinho de Pracuúba, em janeiro de 2021.

O sargento Adalberto Clementino Leite, o sargento Adriano Silva Costa e o sargento Gilberto da Cruz Pimentel eram acusados do homicídio de Romarinho, apontado pela polícia como liderança local da facção “Família Terror do Amapá” (FTA). Segundo a defesa, na madrugada de 30 de janeiro de 2021, a guarnição cumpria a ordem para combater uma onda de roubos e o tráfico de drogas na região quando recebeu a informação de que o suspeito circulava armado na Rua Francisco Penha.

Ainda conforme os autos, ele foi avistado portando uma espingarda calibre 12, de fabricação russa, e não obedeceu à ordem para largar a arma. Em seguida, teria fugido, invadido quintais e disparado contra os policiais, que reagiram para cessar a agressão.

Apenas dois disparos foram efetuados contra o suspeito, compatíveis com a versão de legítima defesa apresentada pelos réus. O armamento foi apreendido com um cartucho deflagrado e dois intactos, além de munições calibre 12.

Jurados entenderam que não havia provas de que houve ação ilegal. Fotos: Dirce Bordalo

Charlles Bordalo conduziu a defesa dos policiais. Fotos: André Silva/SN

Durante o julgamento, a defesa, conduzida pelos advogados Charlles Bordalo e Dirce Bordalo, sustentou que os policiais agiram em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal, executando ordem de serviço e reagindo a uma ameaça armada. Também destacou contradições nos depoimentos das testemunhas, todas ligadas à vítima e ausentes no momento inicial da abordagem.

Ao final, o Conselho de Sentença concluiu que não havia prova suficiente para sustentar a acusação e absolveu os três militares. 

Seles Nafes
