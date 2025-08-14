Prefeitura autoriza reconstrução de Centro Comunitário na Lagoa dos Índios

Prefeitura destina R$ 378,5 mil do Tesouro Municipal para revitalizar espaço

Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Macapá autorizou a reconstrução do Centro Comunitário Raimundo Pereira da Silva e a construção do novo Espaço Família na Comunidade Quilombola Lagoa dos Índios, no bairro Goiabal, zona oeste de Macapá. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Antônio Furlan (MDB).

O nome do centro comunitário homenageia Raimundo Pereira da Silva, descendente da comunidade e agricultor que gerava trabalho por meio do cultivo de macaxeira, abacaxi e caju. Sua trajetória simboliza a luta por melhorias coletivas e o legado comunitário que se quer preservar.

“Agora é só esperar a entrega do nosso centro comunitário”, comentou Carlos Eduardo, um dos residentes da comunidade.

O valor destinado ao projeto é de R$ 378.544,56, proveniente do Tesouro Municipal. O secretário municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, Cássio Cruz, enfatizou que a obra visa oferecer “um local seguro e acolhedor” aos macapaenses, além de um espaço voltado especificamente para o convívio infantil.

O que será construído

Centro Comunitário Raimundo Pereira da Silva: contará com palco, salão, administração, bar, depósito, banheiros acessíveis e uma área de playground com balanços.

Espaço Família: será equipado com mesas de dominó, futmesa, xadrez e tênis de mesa.