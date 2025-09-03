CPI na Câmara vai investigar fraudes e desvio em hospital municipal da zona norte

Vereadores querem apurar suspeitas de desvio de recursos e direcionamento em contrato de R$ 63 milhões da Prefeitura

Por SELES NAFES

A Câmara Municipal de Macapá deve instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as suspeitas de desvio de recursos e fraude na licitação das obras do Hospital Municipal e da Maternidade da Zona Norte. O requerimento para criação da comissão recebeu 9 assinaturas, uma a mais do que o mínimo necessário. A leitura e a criação da comissão devem ocorrer amanhã no plenário da Casa.

Dos 23 vereadores de Macapá, somente os 9 assinaram a proposta até agora:

Alessandro Monteiro (PDT)

Banha Lobato (União Brasil)

Daniel Theodoro (PSOL)

Cláudio Góes (União)

Japão (PDT)

Margleide Alfaia (PDT)

Pastora Leia Pelaes (PDT)

Ruzivan Pontes (REP)

Patrick Monte (MDB)

LEIA AQUI O REQUERIMENTO

O movimento ocorre em meio aos desdobramentos da Operação Paroxismo, da Polícia Federal, que prendeu em flagrante por obstrução da investigação o empresário Rodrigo de Queiroz, dono da Santa Rita Engenharia, e cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do prefeito Antônio Furlan (MDB), de um advogado e representantes da Secretaria Municipal de Saúde.

O requerimento usa informações já divulgadas pela PF e na imprensa de que há indícios de irregularidades graves no contrato firmado pela Secretaria Municipal de Saúde com a empresa Santa Rita Engenharia, no valor de R$ 63 milhões, para a construção do hospital.

Segundo as investigações da PF, houve fraude no processo licitatório com a participação de empresas sem capacidade técnica, usadas apenas para simular concorrência. O relatório pericial apontou indícios de direcionamento do certame, que teria beneficiado a empreiteira de Queiroz. A Prefeitura de Macapá divulgou nota afirmando que confia na Justiça e que seguirá colaborando com os órgãos de investigação.

Como o requerimento já possui mais de 8 assinaturas, ele não precisará ser votado. Após a leitura, caberá ao presidente Pedro Dalua (União) homologar a criação da CPI.