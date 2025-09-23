Ex-presidente do TJAP luta para recuperar saúde, mas pode ser aposentado

Decano da corte, Gilberto Pinheiro trata sequelas de um AVC e pode ser aposentado caso não retorne até abril de 2026

Por SELES NAFES

O desembargador Gilberto Pinheiro, do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), completou um ano e sete meses afastado do cargo após um acidente vascular cerebral e outras complicações. O Portal SN apurou que ele se recupera fora do estado, mas pode ser aposentado caso não retorne dentro do prazo.

O ex-presidente da corte, e um dos pioneiros do Judiciário do Amapá, teve um AVC em abril do ano passado. Fontes informaram que ele tem apresentado avanços significativos na reabilitação física e neurológica, mas ainda tem dificuldades de mobilidade e para verbalizar determinadas palavras.

Se até a primeira quinzena de abril do ano que vem ele não estiver em condições de retornar às atividades, poderá ser aposentado de acordo com a Lei da Magistratura, que prevê um prazo máximo de dois anos para afastamentos dessa natureza.

Meses antes do agravamento da saúde, o desembargador foi refém de assaltantes numa ilha próxima de Belém (PA). Sob a mira de armas, ele foi obrigado a fazer um pix de R$ 7 mil aos bandidos, e foi libertado logo em seguida.

Gilberto Pinheiro é o decano da corte. Da formação original do tribunal, de 1990, apenas ele continuava conduzindo julgamentos. Em março, ele completou 70 anos.

Quem tem ocupado a vaga dele nos colegiados do tribunal é o juiz convocado Marconi Pimenta.