Mulher é atingida por tiro da GCM durante perseguição a motoqueiro

Vítima foi baleada no braço durante operação que ocorria no trajeto da Romaria dos Ciclistas; suspeito conseguiu fugir

Por JORGE ABREU

Uma mulher foi baleada no braço pela Guarda Civil Municipal no domingo (28), na zona sul de Macapá. Ela foi encaminhada para o Hospital de Emergência e já recebeu alta. A identidade da vítima não foi revelada.

Segundo a corporação, os agentes perseguiam um motoqueiro no momento do disparo. O homem, ainda não identificado, teria apontado uma arma contra a equipe, que reagiu atirando. O disparo acabou atingindo a moradora.

A perseguição começou quando o suspeito invadiu o percurso da Romaria dos Ciclistas, evento religioso promovido pela Diocese de Macapá como parte da programação do Círio de Nazaré 2025. Ele ultrapassou o limite de segurança do trajeto na rua Leopoldo Machado, realizou manobras perigosas próximas aos fiéis e tentou fugir na contramão.

Encurralado, o motoqueiro abandonou o veículo e correu em direção à Rua do Copala, antiga ponte do Copala, no bairro Buritizal. Nesse momento, ele teria sacado uma arma e ameaçado os guardas, antes de escapar. A Polícia Militar deu apoio, mas não conseguiu localizá-lo.

Em nota, a Guarda Civil informou que será instaurado um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do disparo.

“A corporação afirma que, em conformidade com a legislação vigente e as normas institucionais, instaurará procedimento administrativo visando uma apuração detalhada dos fatos, considerando tratar-se de disparo de arma de fogo por servidor em serviço”, diz o comunicado.