Roger Federer e os seus títulos em Wimbledon

tenista suíço é o maior vencedor da história de uma das principais competições do mundo do tênis; confira os detalhes e como foi sua trajetória

Compartilhamentos

Quando se fala em Wimbledon, é impossível não lembrar do suíço Roger Federer e seus feitos durante a competição, já que a lenda fez história com suas participações no Grand Slam.

Esse tipo de domínio atrai também apostadores iniciantes, que podem buscar uma plataforma de 1 real para realizar palpites. Saiba quando apostar e quando parar.

Foram oito títulos conquistados no gramado mais famoso do tênis mundial, o que faz de Federer o maior campeão da história de Wimbledon. O próprio tenista já destacou que o local é sua competição favorita.

“Wimbledon sempre foi meu torneio favorito e sempre será meu torneio favorito”, disse Roger Federer.

Vamos relembrar como foram as conquistas e a importância da ligação com Wimbledon para a carreira de uma das maiores lendas da história do esporte.

Sequência incrível de Roger Federer em Wimbledon

O torneio de Wimbledon em 2003 foi fundamental para a carreira de Roger Federer. Nele, o suíço venceu pela primeira vez no local, em sua quinta participação. Para chegar ao título, teve que eliminar Pete Sampras, então “Rei de Wimbledon”, na quarta rodada. A final foi diante do australiano Mark Philippoussis, vencida por 7–6(5), 6–2, 7–6(3), com o título conquistado aos 22 anos.

Com a conquista, Federer igualou um feito de Stefan Edberg em 1990, tornando-se um dos únicos campeões de Wimbledon nas categorias profissional e júnior, já que o suíço havia vencido a competição em 1998.

Na sequência, Roger Federer conquistou mais quatro títulos seguidos em Wimbledon, vencendo nas finais duas vezes o americano Andy Roddick e, em outras duas oportunidades, o espanhol Rafael Nadal.

Com os cinco títulos consecutivos, Federer igualou o recorde da Era Aberta de Björn Borg em Wimbledon, feito presenciado de perto pela própria lenda sueca, que estava na arquibancada.

O hexa consecutivo bateu na trave, já que, em 2008, o suíço chegou novamente à final, mas acabou derrotado por Nadal em um jogo histórico, decidido em cinco sets.

No ano seguinte, em 2009, com a desistência de Nadal, Roger Federer teve mais um encontro com Andy Roddick na final. O confronto foi uma verdadeira batalha, mas o suíço venceu mais uma vez, com parciais de 5–7, 7–6, 7–6, 3–6, 16–14, conquistando o hexa em Wimbledon e o seu 15º título de Grand Slam, superando o recorde de Pete Sampras.

Após dois anos longe das finais em Wimbledon, Federer voltou à decisão em 2012, contra Andy Murray. Apesar de perder o primeiro set, o suíço virou o jogo e fechou em 3 a 1, garantindo seu sétimo título.

Federer teve reinado ameaçado por Djokovic em Wimbledon

Roger Federer se tornou, indiscutivelmente, o rei de Wimbledon, mas uma pedra no seu sapato foi Novak Djokovic. O sérvio enfrentou o suíço em duas finais consecutivas, em 2014 e 2015, vencendo ambas.

Federer ainda conquistou seu oitavo título em 2017, vencendo Marin Čilić por 3 a 0 na decisão. Em 2019, teve seu último encontro em finais com Djokovic, novamente com triunfo do sérvio.

Ainda em atividade, Novak Djokovic sonha em conquistar mais um título em Wimbledon para empatar com Federer, mas a tarefa não é fácil. De qualquer forma, o suíço se consolidou como um dos maiores nomes de Wimbledon e, até então, segue isolado como o maior vencedor.