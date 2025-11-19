Edital da Guarda Municipal causa revolta por salário de R$ 1,9 mil e exigência de CNH ‘AB’

A taxa de inscrição, fixada em R$ 130 para ambos os cargos, também passou a integrar a lista de reclamações.

Por RODRIGO DIAS

O lançamento do novo concurso público para a Guarda Civil Municipal (GCM) e para Agentes de Trânsito da CTMac gerou forte insatisfação entre candidatos, que consideram desproporcionais tanto o salário base, de aproximadamente R$ 1,9 mil, quanto a exigência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB. As críticas se espalharam rapidamente pelas redes sociais, transformando a expectativa pelo edital em frustração.

O edital, publicado nesta quarta-feira (19), oferta 160 vagas, sendo apenas 90 imediatas, número bem abaixo do que candidatos afirmam ter sido prometido ao longo dos últimos anos. A taxa de inscrição, fixada em R$ 130 para ambos os cargos, também passou a integrar a lista de reclamações.

A remuneração anunciada – R$ 1.961,67 para GCM e R$ 1.953,66 para Agente de Trânsito – é apontada pelos internautas como o principal fator de descontentamento. Comentários nas páginas oficiais da prefeitura destacam que o valor se aproxima do salário mínimo e não condiz com a responsabilidade das funções, que incluem atuação direta na segurança pública e no ordenamento do trânsito.

“De 300 vagas prometidas só ofertam 160 e apenas 60 imediata, fora o absurdo de 130 de taxa de inscrição… Uma vergonha, e o salário, nem se fale”, escreveu um candidato.

Outra internauta reforçou a indignação: “Que vergonha esse edital, essas vagas, esse salário. Tanta espera por um salário que praticamente se iguala ao salário mínimo. Só tenho uma dúvida. O chicote vocês dão?”

Além da remuneração, os candidatos criticam a exigência de nível médio completo e CNH categoria AB para participar do certame, considerada rigorosa diante da baixa remuneração oferecida.

O concurso será organizado pelo Instituto Ágata. As inscrições estarão abertas de 19 de novembro a 22 de dezembro de 2025, e a prova objetiva está marcada para 1º de fevereiro de 2026. Para ingressar na GCM, os candidatos precisam ter entre 18 e 35 anos.

Apesar da repercussão negativa, a prefeitura ainda não se manifestou sobre as críticas ao edital.

Detalhes do Edital e Cronograma

Requisitos Principais (GCM):

Nível Médio Completo

Idade entre 18 e 35 anos

CNH, no mínimo, categoria AB