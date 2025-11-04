Morre o narrador e repórter esportivo Soriano Dias

Ícone do jornalismo esportivo local deixa legado de paixão pelo futebol e dedicação ao jornalismo; notícia foi confirmada por familiares nesta terça-feira (4), em Macapá

Por JONHWENE SILVA, de SANTANA

A crônica esportiva amapaense está de luto. Morreu hoje (4), em Macapá, o popular narrador e repórter esportivo Soriano dias, ou simplesmente “Sori”, uma das vozes mais conhecidas e atuantes do radiojornalismo no Amapá. Sua última emissora foi a Rádio Diário FM 90,9, onde atuava no programa Na Marca do Penalty, exercendo a função de apresentador e repórter.

Ao longo dos anos, era comum encontrar Sori à beira dos gramados, na função de repórter de pista, mas também narrava partidas de futebol com maestria. Iniciou no rádio em 1995 com incentivo do amigo Agord Pinto, na então rádio Antena 1 (hoje 101,9). Trabalhou também na extinta Curiaú AM e na Rádio Difusora de Macapá, participou de grandes transmissões ao lado do amigo Humberto Moreira.

Em meado de 2022, Sori sofreu um AVC (Acidente Vascular Celebral), o que acabou o deixando fora de campo, das reportagens e narrações que tanto amava.

A Associação de Cronistas Esportivos do Amapá (Acreap), emitiu nota de pesar afirmando:

“Profissional dedicado e voz marcante do jornalismo esportivo, Soriano deixou um legado de compromisso, ética e amor ao esporte”, diz um trecho da nota.

O historiador e narrador esportivo Franselmo George lamentou a morte de Soriano, afirmando que o estado do Amapá perde um dos grandes entusiastas e amantes do radiojornalismo local e que deixará saudades.

“Perdemos, sem dúvidas, umas das maiores vozes do jornalismo esportivo amapaense, que deixa uma contribuição significativa para todos os amigos e colegas que com ele conviveram. Cala-se uma voz única de um grande amigo e companheiro”, finalizou George.

A causas do falecimento não foram divulgadas. Soriano Dias será velado em uma funerária localizada na avenida Duque de Caxias, entre as ruas Odilardo Silva e Jovino Dinoá, a partir das 18h.