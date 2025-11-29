Orla do Perpétuo Socorro: falta de zelo causa danos na estrutura recém-inaugurada

Idealizada para se tornar um cartão-postal, a orla teve sua euforia inicial rapidamente abalada pelos primeiros atos de vandalismo.

Por RODRIGO DIAS

Menos de um mês após a entrega, a nova orla do bairro Perpétuo Socorro, um dos espaços de lazer mais aguardados da capital, já apresenta danos provocados pela falta de educação e de cuidado por parte de alguns frequentadores – a qualidade da obra em alguns pontos também passou a ser questionada nas redes sociais.

Inaugurada em 1º de novembro e idealizada para se tornar um cartão-postal e ponto de encontro da população, a orla teve sua euforia inicial rapidamente abalada pelos primeiros atos de vandalismo.

A escultura do folclórico Maguila, uma das principais peças de arte do complexo, foi danificada menos de 24 horas após a inauguração. Agora, novas imagens que circulam nas redes sociais voltam a preocupar a comunidade.

O letreiro que identifica o espaço está sem duas letras e, até esta sexta-feira (28), seguia incompleto, comprometendo a estética e a identificação do local. A escultura de Maguila, após a depredação inicial, ainda não havia sido recolocada no seu devido lugar.

Também foram registradas imagens de um banco danificado, indicando uso inadequado do mobiliário urbano. A boa notícia é que, em verificação no local, o equipamento já havia sido concretado e reparado.

Um ponto que chama atenção é justamente onde as letras do letreiro desapareceram: a poucos metros de um totem de monitoramento conhecido como Sentinela. O equipamento integra um sistema de vigilância criado para agilizar respostas a ocorrências e ampliar a sensação de segurança. Ainda assim, sua presença não inibiu a ação dos responsáveis pelo desaparecimento das letras.