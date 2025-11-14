PCO tem registro suspenso pelo TRE por abandono de processo

Por SELES NAFES
O Partido da Causa Operária (PCO) teve o registro suspenso pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), em julgamento ocorrido na noite desta quinta-feira (13). A legenda não apresentou a prestação de contas da campanha de 2024.
No ano passado, o partido lançou como candidato a prefeito de Macapá o agricultor Jairo Palheta, que por pouco não teve o registro de candidatura cassado. Após recurso já durante a campanha, o tribunal acabou autorizando a participação dele no pleito.
Em maio deste ano, a decisão que considerou as contas de campanha “não prestadas” transitou em julgado sem qualquer manifestação do PCO. O relator da ação movida pelo Ministério Público Eleitoral, juiz Alex Lamy, destacou a ausência da prestação de contas e a falta de qualquer interesse do partido em regularizar a situação.
O magistrado foi acompanhado por unanimidade pelos demais juízes da corte eleitoral.