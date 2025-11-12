Pré-candidato à Presidência propõe que Amapá volte a ser território: “não se sustenta”

Por SELES NAFES

O pré-candidato à Presidência da República pelo recém-criado Partido Missão (antigo MBL), Renan Santos, defendeu que estados como o Amapá voltem à condição de territórios federais. O posicionamento ocorreu durante participação dele em um podcast do MBL, cujo recorte está viralizando nas redes sociais da região.

Natural de Vinhedo (SP), Renan Santos, de 41 anos, se apresenta como empresário e músico. Ele é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre e atualmente preside o Partido Missão, cuja criação foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 4 de novembro deste ano.

Durante o programa, Renan sugeriu a fusão de estados como Rio Grande do Norte e Alagoas.

“Deveriam ser só um”, afirmou.

Em seguida, acrescentou que Amapá, Rondônia, Roraima e Acre não teriam relevância em quantitativo populacional ou financeiro para se manterem como estados.

“Os quatro deveriam ser territórios. Se você não está se sustentando, então não pode ser um estado”, declarou.

Na mesma entrevista, ele ainda proferiu ofensas contra governadores do Distrito Federal e do Piauí, a quem chamou de “ladrões filhos da puta”.

O Partido Missão tenta se credenciar diante da opinião pública para ser uma alternativa na polarização entre esquerda e direita. A legenda se identifica como uma direita fora do bolsonarismo.