Santana inicia regularização em massa de lotes e moradores receberão títulos definitivos

Por SELES NAFES
Funcionários do Grupo EBI estão batendo de porta em porta no município de Santana, a 17 km de Macapá, na maior mobilização da história da cidade pela regularização fundiária urbana. Nesta etapa, o objetivo é regularizar 4 mil lotes em seis bairros do segundo maior município do Amapá.
Em um deles, o Jardim Floresta, o trabalho já foi concluído e as famílias receberam o título de domínio, que é o documento definitivo do imóvel. Com ele, os moradores podem acessar linhas de crédito para construção e reformas, além de garantir segurança jurídica sobre a propriedade.
No Novo Horizonte, o processo está em fase final. Já nos bairros Monte das Oliveiras, Mutirão do Paraíso, Nova União, Fortaleza e Hospitalidade, o cadastramento continua, mas muitas equipes relatam que moradores ainda demonstram surpresa ao receber os agentes da EBI.
Outro desafio recorrente é localizar os proprietários. Em diversos casos, é preciso retornar quando não há ninguém na residência na primeira visita.
O Grupo EBI, contratado pela Prefeitura de Santana, atua em 21 municípios de 14 estados, além do Distrito Federal, e executa a regularização fundiária.
Ficha técnica
Reportagem: Seles Nafes
Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva
Edição: Antônio Batista Júnior