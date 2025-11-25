Santana inicia regularização em massa de lotes e moradores receberão títulos definitivos

Equipes do Grupo EBI percorrem bairros para cadastrar famílias que moram há 40 ou 50 anos no mesmo endereço; objetivo é entregar títulos definitivos em 4 mil lotes

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Funcionários do Grupo EBI estão batendo de porta em porta no município de Santana, a 17 km de Macapá, na maior mobilização da história da cidade pela regularização fundiária urbana. Nesta etapa, o objetivo é regularizar 4 mil lotes em seis bairros do segundo maior município do Amapá.

Em um deles, o Jardim Floresta, o trabalho já foi concluído e as famílias receberam o título de domínio, que é o documento definitivo do imóvel. Com ele, os moradores podem acessar linhas de crédito para construção e reformas, além de garantir segurança jurídica sobre a propriedade.

No Novo Horizonte, o processo está em fase final. Já nos bairros Monte das Oliveiras, Mutirão do Paraíso, Nova União, Fortaleza e Hospitalidade, o cadastramento continua, mas muitas equipes relatam que moradores ainda demonstram surpresa ao receber os agentes da EBI.

Outro desafio recorrente é localizar os proprietários. Em diversos casos, é preciso retornar quando não há ninguém na residência na primeira visita.

O Grupo EBI, contratado pela Prefeitura de Santana, atua em 21 municípios de 14 estados, além do Distrito Federal, e executa a regularização fundiária.

Ficha técnica

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior