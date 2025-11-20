Tartarugalzinho e TJAP fazem a maior entrega de títulos urbanos já realizada no município

Da REDAÇÃO

Tartarugalzinho vive um momento decisivo na sua história urbana. Em uma cerimônia marcada por forte simbolismo social, o município oficializou a entrega de 500 títulos de propriedade, consolidando a maior ação de regularização fundiária já realizada no município — e uma das mais expressivas em todo o estado do Amapá.

A solenidade ocorreu no templo da Assembleia de Deus e contou com o apoio institucional do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), parceiro fundamental na condução técnica e jurídica do processo. A cooperação com o Judiciário foi determinante para dar rapidez, segurança e confiabilidade à iniciativa.

Com a documentação definitiva em mãos, centenas de moradores passam a ter posse legal de seus lotes, um passo essencial para melhorar a qualidade de vida das famílias e fortalecer a organização urbana. A regularização fundiária abre portas para acesso a crédito, reformas das moradias, investimentos em infraestrutura e mais autonomia para cada beneficiado.

A medida chega em um momento em que Tartarugalzinho enfrenta uma fase de crescimento intenso, exigindo políticas claras para orientar a expansão da cidade. A entrega dos títulos representa, portanto, não apenas um ato administrativo, mas também um instrumento de planejamento urbano e inclusão social.

As autoridades municipais garantem que este é apenas o início de um ciclo contínuo de regularização. Novas áreas já estão em análise para futuras entregas, ampliando o alcance da política pública e reforçando o compromisso com o desenvolvimento equilibrado e a justiça social no município.